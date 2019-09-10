السعودية اليوم / بدء أعمال الاجتماع (21) التحضيري لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون



مسقط 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

بدأت اليوم أعمال الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربي في العاصمة العُمانية مسقط.

ويتناول الاجتماع عددًا من المواضيع المهمة التي تتصل بمسائل التعاون المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومن ضمنها اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.

ويناقش خلال الاجتماع موضوع اجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول

كما سيتم خلال الاجتماع بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي جاء تطويرها بقرار من أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين كما سيتم استعراض ما توصلت إليه لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل.

// انتهى //

12:53ت م

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مسقط 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسبدأت اليوم أعمال الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربي في العاصمة العُمانية مسقط.ويتناول الاجتماع عددًا من المواضيع المهمة التي تتصل بمسائل التعاون المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومن ضمنها اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.ويناقش خلال الاجتماع موضوع اجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون الخليجي التي من خلالها سيطّلع اصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل على الخطة التنفيذية لتبادل الخبرات بين أجهزة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري.كما سيتم خلال الاجتماع بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي جاء تطويرها بقرار من أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين كما سيتم استعراض ما توصلت إليه لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل.// انتهى //12:53ت م0075

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