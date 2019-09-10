فيديو.. عبدالعزيز بن سلمان يكشف خطة عمل وزارة الطاقة

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن خطة المملكة في مجال النفط لن تتغير، مشيراً إلى احترام المملكة كافة التعهدات التي تمت في إطار منظمة أوبك.

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ولفت وزير الطاقة خلال حوار له مع قناة CNN إلى أنه لن تكون هناك تغييرات جذرية في سياسة الطاقة السعودية، مشيراً إلى أن الكل في المملكة يخدم قضية واحدة مهما تغير الأشخاص.

تصريحات الأمير جاءت على هامش اليوم الأول من فعاليات مؤتمر الطاقة الدولي الذي يعقد في الإمارات ويستمر لعدة أيام.