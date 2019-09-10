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ناشَدَ أولياء أمور طلاب وطالبات الروضة العشرين بمخطط الشرائع 7، تعليم مكة المكرمة، بضرورة حماية أبنائهم من خطر الإصابة أثناء استخدام صالة الألعاب الواقعة في فناء المدرسة.
وقالوا عبر مناشدتهم: نشكر لقيادة الروضة العشرين، ما تُقدمه لطلابها؛ إلا أن الموقع الذي يمارس فيه الطلاب الترفيه؛ يفتقر لاشتراطات السلامة؛ كون أرضيتها من الخرسانة والتي قد تتسبب في إصابات بليغة جدًّا للطلاب في حال سقوطهم؛ لا سيما وأن ارتفاعها عالٍ وتخلو من وجود أرضية إسفنجية أو لَبّاد يقي من الإصابات الخطيرة.
بدورها، نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة -ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة- دورةً بعنوان "أنظمة السلامة المدرسية ومنع الخسائر"، استهدفت 25 منسقًا للأمن والسلامة بمدارس للبنين بتعليم مكة.
وتهدف الدورة لرفع قدرات المشرفين والمنسقين؛ للقيام بإدارة فعالة لمنظومة السلامة والصحة المهنية في المدارس، وتفعيل لجانِ نشر مفهومها بين الطلاب.
، أرضية خرسانية تُهدد طلاب الروضة العشرين بشرائع مكة ،
المصدر : الخليج 365
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