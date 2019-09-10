- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من منتج ألعاب أطفال toys بعدما أظهرت نتيجة الاختبار التي أجريت على عيّنات منه عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية GSO EN-71.
وذكرت أن المخاطر تتمثل في انفصال أجزاءٍ صغيرة عن العيّنة؛ ما قد يسبّب اختناق الأطفال.
كما حذّرت "المواصفات من منتج Pocelain Tea Set "ألعاب أطفال toys" بعدما أظهرت نتيجة الاختبار التي أجريت على عيّنة منه عدم اجتياز اختبار مواصفة GSO EN-71-1.
وأشارت إلى أن المخاطر تتمثل في تعرُّض المستهلك لأضرار مباشرة في حال تعرُّض المنتج للكسر بسبب الحواف الحادة.
يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 12:33 PM
الأولى قد تسبّب حالة اختناق والأخرى ضررها في حوافها الحادةبالصور وبعد الاختبار .. "المواصفات" تحذّر من لعبتَي أطفال
حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من منتج ألعاب أطفال toys بعدما أظهرت نتيجة الاختبار التي أجريت على عيّنات منه عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية GSO EN-71.
وذكرت أن المخاطر تتمثل في انفصال أجزاءٍ صغيرة عن العيّنة؛ ما قد يسبّب اختناق الأطفال.
كما حذّرت "المواصفات من منتج Pocelain Tea Set "ألعاب أطفال toys" بعدما أظهرت نتيجة الاختبار التي أجريت على عيّنة منه عدم اجتياز اختبار مواصفة GSO EN-71-1.
وأشارت إلى أن المخاطر تتمثل في تعرُّض المستهلك لأضرار مباشرة في حال تعرُّض المنتج للكسر بسبب الحواف الحادة.
يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
، بالصور وبعد الاختبار .. "المواصفات" تحذّر من لعبتَي أطفال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور وبعد الاختبار .. "المواصفات" تحذّر من لعبتَي أطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.