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هذا التطبيق يجعلك تتحكم في هاتفك من على بعد

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محمد بن مسعود - الدمام - يوصلك بسهولة للرسائل والاتصالات وكل الإشعارات

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تطبيقًا يمكّن المستخدمين من التحكم ومعرفة كل ما يدور في هاتفهم من على بُعد.
وطرحت الشركة الأمريكية تطبيقها "مايكروسوفت يور فون"، على نظام تشغيل "ويندوز 10"، للحاسبات المكتبية والمحمولة.
ويمكّن هذا التطبيق المستخدمَ من الوصول بسهولة إلى محتوى هاتفه من الصور والرسائل النصية والاتصالات الهاتفية وكل الإشعارات؛ حتى مؤشر البطارية.
كما يمكّن تطبيق "مايكروسوفت" من التعامل مع مختلف المهام والأنشطة والرد على كل الإشعارات، حتى الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية.
وأشارت "مايكروسوفت" إلى أنها تسعى بقوة الفترة المقبلة لتطوير التطبيق؛ بحيث يُنَفّذ مهامّ أكثرَ تفصيلًا، تمنح المستخدم مزيدًا من الأدوات للتحكم في الهاتف الذكي الخاص به.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 12:30 PM

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يوصلك بسهولة للرسائل والاتصالات وكل الإشعارات

هذا التطبيق يجعلك تتحكم في هاتفك من على بعد
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تطبيقًا يمكّن المستخدمين من التحكم ومعرفة كل ما يدور في هاتفهم من على بُعد.
وطرحت الشركة الأمريكية تطبيقها "مايكروسوفت يور فون"، على نظام تشغيل "ويندوز 10"، للحاسبات المكتبية والمحمولة.
ويمكّن هذا التطبيق المستخدمَ من الوصول بسهولة إلى محتوى هاتفه من الصور والرسائل النصية والاتصالات الهاتفية وكل الإشعارات؛ حتى مؤشر البطارية.
كما يمكّن تطبيق "مايكروسوفت" من التعامل مع مختلف المهام والأنشطة والرد على كل الإشعارات، حتى الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية.
وأشارت "مايكروسوفت" إلى أنها تسعى بقوة الفترة المقبلة لتطوير التطبيق؛ بحيث يُنَفّذ مهامّ أكثرَ تفصيلًا، تمنح المستخدم مزيدًا من الأدوات للتحكم في الهاتف الذكي الخاص به.

الكلمات المفتاحية

، هذا التطبيق يجعلك تتحكم في هاتفك من على بعد ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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