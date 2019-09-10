، "نايف الراجحي" و"أكور" تُطلقان أول برج فيرمونت للشقق الفاخرة بالشرق الأوسط ،

محمد بن مسعود - الدمام - "برج رملة" واحد من أبرز المعالم التي تناطح السحاب في سماء العاصمة الرياض

أعلنت شركة نايف الراجحي الاستثمارية، تعاونها مع فنادق ومنتجعات فيرمونت؛ إحدى العلامات الفندقية الفاخرة الشهيرة ضمن مجموعة أكور للفنادق؛ لتشييد البرج الفندقي الفاخر الأول من نوعه في سلسلة فيرمونت في الرياض تحت اسم "برج فيرمونت رملة الفندقي".

ويضم برج رملة الفاخر الذي سيفتتح عام 2020، عدد 249 شقة فندقية تتكوّن من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف، إضافة إلى شقق البنتهاوس الفاخرة التي تتكون من أربع غرف نوم، فيما تتميّز الشقق بمساحات واسعة لتأمين أعلى مستويات الراحة للنزلاء.

وأكّد رئيس مجلس إدارة شركة نايف الراجحي الاستثمارية ومديرها التنفيذي نايف صالح الراجحي؛ أن برج فيرمونت رملة الفندقي في الرياض يمثل بداية علاقة عمل مهمة ومثمرة مع مجموعة أكور.

وتابع الراجحي "نحن سعداء بعقد شراكة مع هذه المجموعة ونسعى من خلالها إلى تعزيز مشاريعنا المتنوعة بإنشاء أول برج للشقق الفندقية المستقلة في المنطقة يحمل اسم فيرمونت".

وأعرب عن ثقته بأن يصبح هذا البرج وجهة لا تُنسى ومعلماً بارزاً في المملكة من خلال المرافق الفخمة والخدمات الفريدة التي سيقدمها ومستوى المطاعم الفاخر والمرافق المصممة خصيصاً لراحة النزلاء.

الإقامة الفاخرة

من جهته، علّق الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور في الشرق الأوسط وإفريقيا مارك ويليس؛ بأن "الإعلان عن إطلاق أول برج فندقي للإقامة الطويلة من فيرمونت هو بلا شك إنجاز كبير، وهو إيذان ببدء علاقة عمل جديدة بين شركة نايف الراجحي الاستثمارية ومجموعة أكور، التي تتشارك معها (أكور) في رؤيتها الفريدة لإعادة تعريف مفهوم الإقامة الفاخرة طويلة الأمد في المملكة".

موقع مثالي

ويمتاز البرج بموقعه المميز بين طريق الملك فهد وطريق العليا، على مقربة من أحدث المشاريع في مجال الأعمال والخدمات الطبية، والمراكز التجارية وسهولة الوصول إلى مطار الملك خالد الدّولي ومدينة الملك عبدالله المالية.

مزايا متخصصة

ويضم البرج أيضاً عدداً من المطاعم المتخصصة الراقية التي تدخل السوق السعودي للمرة الأولى، وذلك للتأكيد على مستوى الإقامة الفاخرة التي يحظى بها النزلاء، كما سيوفر مرافق استثنائية مثل صالة السينما ولاونج استقبال ومنطقة لعب للأطفال كي يستمتعوا بأوقاتهم طوال فترة الإقامة.

ويوفر برج فيرمونت رملة الفندقي للنزلاء الذين يهتمون بصحتهم نادياً صحياً مع غرف ساونا وغرف بخار منفصلة للرجال والسيدات، إضافة إلى أحواض سباحة في الطابق الخامس والثلاثين؛ ما يتيح الفرصة للضيوف للاستمتاع بمشاهدة المناظر الأخاذة لمدينة الرياض.

التصميم

يتميز البرج أيضاً بتصميمه المعماري الفاخر الذي يجمع ما بين الحداثة والبراعة المتناهية الذي صمّمته شركة نيكين سيكي المعمارية الشهيرة عالمياً التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، حيث تكسو واجهة البرج ألواح من الحجر العتيق المصفوف بأسلوب دقيق وزوايا مبدعة، مما يجعله واحداً من أبرز المعالم التي تناطح السحاب في سماء العاصمة.