محمد بن مسعود - الدمام - 10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 11:52 AM "علي" ينير منزل "آل صمان" "علي" ينير منزل "آل صمان" رُزق حسين محمد صمان، أحد منسوبي وزارة الصحة، أمس، بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "علي"؛ سائلين الله أن يجعله من مواليد السعادة ومن حفظة كتابه، وينبته نباتًا حسنًا. الكلمات المفتاحية ، "علي" ينير منزل "آل صمان" ،

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