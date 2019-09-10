استعلام الدفعة 22 حساب المواطن اليوم لشهر سبتمبر 2019 وخدمة صوتك مسموع للتواصل

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية الدفعة 22 حساب المواطن اليوم لشهر سبتمبر الجاري، حيث ينتظر المواطنين السابق وقاموا بالتقديم على برنامج حساب المواطن نزول الدفعة الشهرية للقيمة بحساباتهم، وذلك لمن يتوافر فيه شروط الأهلية والمنطبق عليهم الشروط، حيث يتم في كل شهر ميلادي إنزال دفعة دعم البدل النقدي في يوم العاشر من كل شهر.

الدفعة 22 حساب المواطن اليوم

أعلن برنامج حساب المواطن عن إيداع الدعم لجميع المستفيدين بحساباتهم اليوم، وحتى نهاية اليوم، كما أوضح البرنامج معنى كلمة (الصرف تحت الإجراء) التي ظهرت للمستفيدين في الحسابات اليوم، والتي تعني أن البرنامج يقوم بعملية إيداع المبالغ المستحقة لهم بحساباتهم، ومن خلال الموقع الالكتروني السابق التقديم منه لحساب المواطن يتم الاستعلام عن استكمال الإيداع للصرف.

تسجيل الدفعة 23

ومن خلال البرنامج يتم الآن عمليات التسجيل للدفعة القادمة ال23 في برنامج حساب المواطن حتى الشهر المقبل، وكذلك تحديث البيانات، وأيضا تقديم اعتراضات الأهلية لمن لم ينزل حسابهم، حيث أنشئ الحساب في عام 2017، وطلب من كافة المواطنين التسجيل به، ويتم بحث قيمة الدعم النقدي التي تختلف بحسب:

عدد الأفراد

الدخل الخاص بالعائلة

الأفراد التي تجاوزت 18 عام

صوتك مسموع

يتم التواصل مع حساب المواطن من خلال رابط خدمة صوتك مسموع، للتواصل مع المختصين، وكذلك وضع حساب المواطن رقم مختصر للاتصال بهم (19912) رقم موحد .