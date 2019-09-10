السعودية اليوم / نيابة عن خادم الحرمين الشريفين .. سمو الأمير خالد الفيصل يرعى حفل اختتام مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم 41



مكة المكرمة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غدًا الأربعاء الحفل الختامي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتكريم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين وذلك في رحاب المسجد الحرام.

وأوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لهذه المناسبة القرآنية العالمية تكريم لأهل القرآن، وتشجيع للناشئة، وتحفيز للشباب من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الرعاية الكريمة منهج حكيم سار عليه ملوك بلادنا المباركة - رعاها الله - .

وأضاف أن هذه المسابقة الدولية العريقة ثمرة من عطاءات قرآنية مستمرة لقيادتنا الرشيدة، فالمملكة بلد القرآن، ومهوى أهل الإسلام، وهذه المسابقة تؤكد أن الخير موجود في نفوس شباب الأمة، والقرآن يعمر صدورهم، وتعاليمه تبرز في سلوكياتهم على الطريق المستقيم والمنهج الوسطي المعتدل.

الجدير بالذكر أن فعاليات المسابقة التي يبلغ مجموع جوائزها (1.185.000) ريال، قد بدأت تصفياتها الأولية يوم الأربعاء الخامس وحتى السابع من شهر محرم لهذا العام 1441هـ، وأقيمت في مقر سكن المتسابقين في فندق برج الساعة فيرمونت، بمشاركة 146 متسابقاً من 103دولة، تأهل منهم 84 متسابقاً إلى التصفيات النهائية التي بدأت في الثامن وحتى العاشر من محرم لعام 1441هـ.

يذكر أن عدد المتنافسين بلغ منذ بداية انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الأولى قبل 41 عام وحتى هذه الدورة أكثر

من 6300 متنافس من مختلف قارات العالم.

// انتهى //

12:28ت م

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