السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تواصل فعاليات المعسكر التدريبي لرواد التقنية



عرعر 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

تواصل جامعة الحدود الشمالية ممثلة بمركز رواد الشمال لريادة الأعمال، فعاليات برنامج المعسكر التدريبي لرواد التقنية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك في مقر الجامعة بمدينة عرعر.

واشتملت الفعاليات على عدد من المحاضرات والورش التدريبية كالفرص الواعدة في رؤية 2030، ونموذج العمل التجاري والتطبيق عليه، وتمرين لأفكار الرواد والمشاريع وكيفية التخطيط ودراسة الجدوى وعرض الأفكار للمنتجات والمشاريع الريادية، والتفكير التصميمي، ومحاضرة بعنوان "هل فكرتي ناجحة؟".

// انتهى //

12:11ت م

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