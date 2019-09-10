السعودية اليوم / ورشة بـ " التعليم " تستعرض الخطط المستقبلية في البحث والابتكار



الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

تقيم وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم غداً في مقر الوزارة بالرياض، ورشة عمل تستعرض استراتيجية وتوجهات الوكالة في مجالي البحث والابتكار.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالبحث والابتكار وريادة الأعمال، ووضعت أهدافاً تسعى لتحقيقها في العام 2030 ومنها، أن تكون المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة العالميّة بحلول عام 2030.

إلى ذلك اهتمت وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم بالنهوض بخمس جامعات على الأقل من الجامعات

كما تسعى لدعم هذا التوجه وتنظيم عمليات الدعم وتذليل العوائق التي قد تعترض تحقيق تلك الأهداف، كما أنها تقود جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه من خلال وضع عدد من الأهداف المؤسسية التي تعمل على تحقيقها في مجال البحث والابتكار.

// انتهى //

12:06ت م

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الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واستقيم وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم غداً في مقر الوزارة بالرياض، ورشة عمل تستعرض استراتيجية وتوجهات الوكالة في مجالي البحث والابتكار.ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالبحث والابتكار وريادة الأعمال، ووضعت أهدافاً تسعى لتحقيقها في العام 2030 ومنها، أن تكون المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة العالميّة بحلول عام 2030.إلى ذلك اهتمت وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم بالنهوض بخمس جامعات على الأقل من الجامعات السعودية لتكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي (تصنيف تايمز أو تصنيف شنغهاي).كما تسعى لدعم هذا التوجه وتنظيم عمليات الدعم وتذليل العوائق التي قد تعترض تحقيق تلك الأهداف، كما أنها تقود جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه من خلال وضع عدد من الأهداف المؤسسية التي تعمل على تحقيقها في مجال البحث والابتكار.// انتهى //12:06ت م0062

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