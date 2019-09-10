السعودية اليوم / إدارة تعليم محافظة شرورة تطلق حزمة من البرامج التدريبية



نجران 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت إدارة تعليم شرورة ممثلة بمركز التدريب التربوي بالمحافظة حزمةً من البرامج التدريبية في التربية الخاصة لتدريب منسوبي المدارس من معلمين ومعلمات في التعامل مع الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة المنظمين في المدارس النهارية بالتعليم العام، بحضور أكثر من 300 متدرب ومتدربة.

وتشتمل البرامج التي تنفذ على مدى أسبوعين العديد من العناوين المهمة منها، اضطرابات النطق والتخاطب، والتدريب على العلاج بالتكامل الحسي، ولغة الإشارة، والتدريب على التأهيل السمعي لزارعي القوقعة، إضافة إلى معرفة الخدمات الانتقالية للطلاب ذوي الإعاقة وكذلك دعم وإرشاد أسر وأطفال ذوي الإعاقة، واستخدام التقنيات المساعدة في مجال تعليم التلاميذ ذوي الإعاقة، وتطبيقات الأجهزة الذكية واستخداماتها في تعليم الطلاب ذوي الإعاقة والتدريب على الكتابة بطريقة "برايل"، وإرشاد الأسر والهيئات الحكومية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

// انتهى //

11:58ت م

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