السعودية اليوم / اجتماع لبحث مراحل عمل تنظيم ملتقى التمكين الاجتماعي للأسر الضمانية في جازان



جيزان 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

رأس مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله الأمير أمس، اجتماع اللجنة التنفيذية الخاصة بملتقى "التمكين الاجتماعي للأسر الضمانية" الذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان يوم الأربعاء 18 من شهر سبتمبر الجاري، بحضور مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بالمنطقة نايف حكمي ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش عبده راجحي وأعضاء اللجنة التنفيذية للملتقى، بمقر لجنة تنمية أبوعريش.

وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالترتيبات الخاصة بتنظيم الملتقى، الذي يستضيفه مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، حيث تمت مناقشة آلية عمل اللجان ومراحل الاستعداد، وما يتضمنه الملتقى الذي يستمر يومين من دورات تدريبية ومعارض متخصصة تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي بمنطقة جازان، بهدف تمكين القادرين منهم على العمل وتأهيلهم واندماجهم في سوق العمل.

وأثنى عبدالله الأمير على جهود اللجان العاملة وسعيها الحثيث لنجاح الملتقى من خلال المعارض المتخصصة أو الدورات المصاحبة.

// انتهى //

11:58ت م

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