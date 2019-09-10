السعودية اليوم / 3100 طالب وطالبة دراسات عليا ينتظمون في 65 برنامجًا بجامعة الملك خالد



أبها 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

انتظم أكثر من 3100 طالب وطالبة في الدراسات العليا بجامعة الملك خالد في 65 برنامجًا للعام الجامعي 1441هـ؛ حيث أكملت العمادة منذ بداية الفصل جميع الإجراءات المتعلقة بالطلاب والطالبات والجداول والحركات الأكاديمية .

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع, أن العمادة تشارك بفاعلية جميع الجهات في الجامعة في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية، وبالأخص الهدف الخامس، الذي ينص على تطوير الدراسات العليا، وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات، منها التوسع في القبول، واستحداث برامج دراسات عليا منافسة في مختلف التخصصات، إضافة إلى التنسيق مع الكليات لتهيئة عدد من البرامج الأكاديمية للاعتماد البرامجي، كما أن العمادة خطت خطوات متقدمة في تحويل تعاملاتها الورقية إلى إلكترونية.

وأضاف أنه فيما يخص القبول في برامج الدراسات العليا لهذا العام فقد بلغ عدد المقبولين أكثر من 800 طالب وطالبة في مختلف التخصصات، حيث أُعلن في هذه السنة عن 65 برنامجًا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، منها عدد من التخصصات العلمية الجديدة التي تم استحداثها في هذا العام في عدد من الكليات, منها كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، والهندسة، وعلوم الحاسب الآلي .

وأكد آل فائع أن العمادة حرصت بالتعاون مع الكليات على التوسع في قبول هذا العام, من خلال إتاحة الفرصة أمام الراغبات في مواصلة دراساتهن العليا في عدد من التخصصات النوعية؛ كتخصص الأنظمة في كلية الشريعة، والإعلام والاتصال في كلية العلوم الإنسانية، رغبة منها في تعزيز حضور ووجود العنصر النسائي في برامج الدراسات العليا، وتحقيقاً لعدد من المبادرات التي تبنتها العمادة.

// انتهى //

11:48ت م

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