السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بنجران تنفذ برنامج "الدورة الشرعية الأولى للأئمة والمؤذنين في الحد الجنوبي" بعدد من جوامع المنطقة



نجران 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون الاسلامية أول أمس، برنامج "الدورة الشرعية الأولى للأئمة والمؤذنين في الحد الجنوبي" لمنسوبي المساجد بمنطقة نجران، في ثلاثة مواقع بجوامع المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن البرنامج يستهدف الأئمة والمؤذنين بمنطقة نجران ومحافظة شروره والمراكز التابعة لها من أجل رفع كفاءتهم في أحكام الأذان والصلاة، وحثهم على التعاون مع الجهات الرسمية في المنطقة، وتعزيز الانتماء وتحقيق المواطنة الصالحة، والتحذير من الفكر الحوثي وبيان خطره وفساد عقيدته.

ويشتمل البرنامج الذي يستمر خمسة أيام، على عدد من الدروس والمحاضرات حول التوحيد فضله وأنواعه، وأحكام الطهارة والصلاة، وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت، وأحكام صلاة الجمعة والعيدين والكسوف، ومسؤوليات وواجبات الوظائف الشرعية "الخطيب ، الإمام ، المؤذن" تجاه ولاة الأمر، وواجباتهم تجاه رجال الأمن، ومعالم في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وجهود المملكة في نصرة قضايا المسلمين "اليمن أنموذجاً".

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11:43ت م

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