السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل مدير الهلال الأحمر المعيّن حديثاً



سكاكا 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف المعيّن حديثاً الدكتور تيمور بن شكر الله جان.

ورحب سمو الأمير فيصل بن نواف في بداية اللقاء, بالدكتور جان، منوها بالدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر من تقديم خدمات إنسانية تسهم في إنقاذ أرواح البشر، مقدماً شكره لجميع العاملين في هذا القطاع.

وأعرب الدكتور جان عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على الدعم الذي يحظى به الفرع من قبل سموه.

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11:25ت م

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