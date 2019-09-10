السعودية اليوم / إدارة نشاط الطالبات بتعليم مكة ينفذ ورشة حول اليوم الوطني بعنوان "همة وقمة"



مكة المكرمة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطالبات اليوم، ورشة حول اليوم الوطني بعنوان "همة وقمة"، نفذتها مشرفات المجال الفني بمركز تدريب الطالبات.

واستهدفت الورشة طالبات المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن لدى المجتمع والاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف وإعلاء وترسيخ مشاعر الولاء لولي الأمر وتعزيز قيم المواطنة الصالحة في نفوس الطالبات وإبراز دور المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – وأبنائه في لم الشمل وتوحيد الوطن والاعتزاز بدور الآباء والأجداد وإسهامهم في بناء الوطن واستشعار نعمة الأمن والأمان واللحمة الوطنية والمحافظة على مكتسبات الوطن والفخر بها, وتقدير المشاريع التنموية والفخر بها وتأصيل المسؤولية الوطنية والمبادرات الإيجابية اتجاه الوطن والتعبير باللوحات الفنية من إنتاج الطالبات على الأسس الأساسية للرسم والخط.

// انتهى //

11:21ت م

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