ارتفاع أسعار البترول لليوم الخامس على التوالي

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - واس

ارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الخامس لتصل إلى أعلى مستوياتها في حوالي ستة أسابيع يوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل حيال إمكانية اتفاق أوبك ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار.

وبحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 62.90 دولار للبرميل، بينما كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 32 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 58.17 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق، زاد برنت إلى أعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس، بينما صعد الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 31 يوليو تموز.

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وربح خام غرب تكساس الوسيط أكثر من اثنين بالمئة يوم الاثنين، بينما أنهى برنت يوم الثلاثاء مرتفعا 1.7 بالمئة، إذ جاء رد فعل السوق إيجابيا حيال تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة يوم الأحد.

وقال الأمير عبد العزيز، أمس إن ركائز السياسة السعودية لن تتغير وإن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي 1.2 مليون برميل يوميا سيظل مستمرا.

وأضاف أن التحالف الذي يعرف باسم أوبك+، والذي يضم أعضاء أوبك ودول غير أعضاء من بينها روسيا، سيستمر لفترة طويلة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ التي تتابع الامتثال للتخفيضات يوم الخميس المقبل في أبوظبي.