شكرا لقرائتكم بدر بن سلطان يتفاعل ميدانياً مع شكوى أهالي الجموم حول دخول الشاحنات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-10 بدر بن سلطان يتفاعل ميدانياً مع شكوى أهالي الجموم حول دخول الشاحنات متابعات الخليج 365 - الجموم Advertisements تفاعل ‫نائب أمير مكة بدر بن سلطان⁩ مع شكاوى أهالي الجموم ووقف ميدانياً على مشكلة دخول الشاحنات للمحافظة. ووجه نائب أمير مكة بتشكيل لجنة بإشراف الإمارة مكونة من عدد من الأهالي وأمانة العاصمة المقدسة والمرور ومحافظ الجموم، وفرع وزارة النقل بالمنطقة؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة دخول الشاحنات للمحافظة والرفع عاجلاً لسموه بالنتائج.







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