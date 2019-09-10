الراشد: لا توجد جماعة معادية للمملكة في الداخل والخارج لم تدعمها قطر مادياً وإعلامياً

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الكاتب عبدالرحمن الراشد، أن قطر دأبت على مدى سنوات في تهديد أمن جيرانها من دول الخليج العربي خاصة البحرين والسعودية لافتا إلى أن الخلاف مع الدوحة عمره ربع قرن.

وقال الراشد في مقال له اليوم في صحيفة الشرق الأوسط، منذ عام 1994، عندما تولَّى الشيخ حمد بن خليفة الحكم، غيَّر سياسة والده حيال السعودية، وكذلك الإمارات، وكان حمد على خلاف مع والده في هذا الجانب.

وتابع : بكل أسف قطر بعدها نشطت في استهداف أنظمة هذين البلدين بلا توقف، رغم المصالحات والاتفاقات الموقعة، والوساطات من حسني مبارك، رئيس مصر الأسبق إلى الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت. كلها فشلت لأن قطر استمرت في زعزعة أمن جاراتها، وتحديداً البحرين والسعودية.

وأضاف : لم تبقَ هناك جماعة معادية للسعودية في الداخل والخارج لم تقم قطر بدعمها مادياً وإعلامياً. هذه الممارسات ليست مجرد خلافات بل تهديد لكيانات الدول، والخلاف مع قطر وجودي. أما الاختلاف في التعاطي في القضايا بين الحكومات أمر طبيعي ومتوقع، والحكمة تبقى في حله أو تحييده، وهذا ما نراه يتكرر بين دول ناضجة مثل فرنسا والولايات المتحدة، كثرة الخلافات لم تلغِ التحالف بين البلدين.

مشكلة بعض سياسيي العالم العربي أنهم يضعون كل القضايا في سلة واحدة، لهذا ممكن تقطع علاقات كاملة على برنامج تلفزيوني أو تصريح سياسي.

وأضاف أن الخلاف مع قطر أبداً ليس حول قناة الجزيرة، فقد كان إعلام العراق البعثي ضد السعودية أكثر حدة وسوءاً ولم يتسبب في قطع العلاقات في السبعينات.