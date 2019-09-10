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صور WRF توضح الأمطار الغزيرة على عسير وجازان
متابعات الخليج 365 - عسير
أوضحت صور مخرجات النموذج العددي WRF الخاص بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة احتمال تأثر منطقتي عسير وجازان بالأمطار الغزيرة والتي يتوقع أن تؤدي إلى جريان السيول اليوم الثلاثاء ابتداءً من فترة الظهيرة حتى المساء.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير , الباحة ،مكة المكرمة) ورياح سطحية نشطة على أجزاء من شرق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج .
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