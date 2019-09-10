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شاهد.. سيل وادي مقسي يحتجز المركبات
متابعات الخليج 365 - الطائف
تسبب سيل وادي مقسي في محافظة ميسان ليلة أمس في احتجاز عدد من المركبات.
ووثق فريق طقس الطائف في مقطع فيديو المركبات التي علقت في الوادي بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها ميسان ضمن الحالة التي امتدت إلى عدة مدن ومحافظات من المملكة أمس الاثنين.
إلى ذلك توقع فريق طقس الطائف ظهور السحب الرعدية الغزيرة، إلى الجنوب والجنوب الشرقي ولا يستبعد تساقط حبات البَرَد اليوم الثلاثاء.
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