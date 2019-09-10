محافظ القنفذة يرعى ملتقى المستجدين بالكلية الجامعية

جدة - عمرو شويل القنفذة -الخليج 365- خضر المقعدي:

‏رعى محافظ القنفذة الاستاذ فضا بن بين البقمي افتتاح ملتقى المستجدين الذي تقيمه وكالة عمادة شؤون الطلاب بالقنفدة.

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وقام المحافظ بجولة على أركان الملتقى شملت وكالة شؤون الطلاب و الارشاد الأكاديمي ‏و عمادة شؤون المكتبات، وأركان الأقسام الأكاديمية والسنة التأهيلية المشتركة الأولى و أركان الأندية الطلابية ( النادي الهندسي – نادي الجوالة – نادي الكلية الجامعية) وركن اصدار البطاقات الجامعية.

وبعد الجولة بدأ الحفل الخطابي المبسط بالقرآن الكريم ثم كلمة سعادة وكيل عمادة شؤون الطلاب بالقنفذة د. محمد بن أحمد المتحمي، ثم كلمة محافظ القنفذة وفي الختام تم تكريم عمداء الكليات المشاركة وراعي الحفل.

يذكر أن الملتقى يمتد خلال الفترة من ١٠-١٢ / ١ / ١٤٤١هـ ويحوي العديد من الفعاليات التدريبية والمسرحية والترفيهية واللقاءات المفتوحة مع مسؤولي الكليات.