السياحة تستهدف الاستفادة من أبرز التجارب العالمية لتطوير الكوادر الوطنية بالقطاع السياحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مطلع الأسبوع الحالي بمقر الهيئة في الرياض، لقاء مع مسؤولي المجموعة التعليمية السويسرية، لبحث التعاون في مجال تطوير القدرات البشرية السعودية العاملة في القطاعات السياحية، لزيادة حضورها وإسهامها بنهضة هذا القطاع، الذي يعول عليه لتحقيق نهضة تنموية شاملة تخدم الاقتصاد الوطني.

وعرضت المجموعة السويسرية رغبتها بالإسهام في تطوير الكادر البشري السعودي في المجال السياحي والفندقي، والعمل في المملكة وفق آلية لتطوير الكادر الوطني في قطاعات السياحة والضيافة، من خلال التعاون مع مركز تكامل في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

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وأبدى الجانب السويسري ترحيبه بمقترح مركز تكامل لبحث إمكانية توقيع مذكرة تعاون يستفيد منها قطاع التعليم والتدريب السياحي في المملكة سواء الحكومي أو الأهلي وتقوم على نقل التجربة السويسرية الرائدة للمملكة في مجالات السياحة والضيافة والطهي.

يذكر أن التحالف السويسري يضم كل من المدرسة السويسرية لإدارة الفنادق، وكليات سيزار ريتز، معهد مونترو الفندقي، أكاديمية فنون الطهي السويسرية، مدرسة (IHTTI) لإدارة الفنادق، وهي شركة تضم تحالف من خمس جهات رائدة في سويسرا، تتبوأ مراكز متقدمة في التصنيف العالمي لأفضل جهات التعليم والتدريب في مجالات السياحة والضيافة والطهي.

حضر اللقاء مدير عام مركز تكامل ناصر النشمي، ومن الجانب السويسري الرئيس التنفيذي للمجموعة فلورينت روندز.