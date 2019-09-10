المياه الوطنية تعلن أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أعلنت شركة المياه الوطنية في موقعها الرسمي أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة في الإدارات العامة لخدمات المياه بجميع مناطق المملكة. ونوهت الشركة إلى أنه سيتم التواصل مع المقبولين في القوائم المرفقة لتحديد مواعيد استكمال إجراءات التعيين. ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال الرابط على موقع الشركة الرسمي: https://www.nwc.com.sa/Arabic/Documents/Acceptednames.pdf، متمنية للجميع التوفيق والسداد.



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