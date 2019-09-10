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بدأ في وقت مبكر من صباح اليوم، إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.
وقال البرنامج، إن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء، بإذن الله.
يُذكر أن دفعة أغسطس الماضي شهدت حصول 44 % من إجمالي المستفيدين على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ مقداره (1049) ريالاً للأسرة الواحدة، وبلغ عدد أرباب الأسر المتقدمين في الدفعة السابقة أكثر من 2.2 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر مشكّلين 60 %.
والدفعة الماضية أيضاً بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.5 مليون مستفيد؛ يشكلون ما نسبته 40 % من إجمالي المستفيدين؛ ليصل مجموع المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي البرنامج البنكية منذ بدء البرنامج إلى يوم 10 أغسطس الماضي، أكثر من 50 مليار ريال، وبلغ إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة 21 أكثر من 370 مليون ريال.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 11:16 AM
بدأ في وقت مبكر من صباح الثلاثاء للمستفيدين المكتملة طلباتهم
بدأ في وقت مبكر من صباح اليوم، إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.
وقال البرنامج، إن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء، بإذن الله.
يُذكر أن دفعة أغسطس الماضي شهدت حصول 44 % من إجمالي المستفيدين على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ مقداره (1049) ريالاً للأسرة الواحدة، وبلغ عدد أرباب الأسر المتقدمين في الدفعة السابقة أكثر من 2.2 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر مشكّلين 60 %.
والدفعة الماضية أيضاً بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.5 مليون مستفيد؛ يشكلون ما نسبته 40 % من إجمالي المستفيدين؛ ليصل مجموع المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي البرنامج البنكية منذ بدء البرنامج إلى يوم 10 أغسطس الماضي، أكثر من 50 مليار ريال، وبلغ إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة 21 أكثر من 370 مليون ريال.
، #حساب_المواطن .. إيداع دعم سبتمبر يتواصل على مدار اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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