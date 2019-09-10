محمد بن مسعود - الدمام - وثّقها مواطن بالفيديو ومطالب بإبعاد خطرها عن الزوار خاصة الأطفال حذّر مواطن مرتادي حديقة العدل بمكة المكرمة، من خطر الكلاب الضالة المنتشرة داخل أروقة الحديقة؛ خاصة على الأطفال؛ مطالبًا الجهات المختصة بضرورة القضاء عليها وإبعادها عن الأماكن العامة في ظل خطرها على الأرواح؛ لا سيما صغار السن.

وأظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من الكلاب الضالة تفترش أرض الحديقة الواقعة على امتداد شارع الحج بحي العدل بالعاصمة المقدسة، لتتقاسم مع المتنزهين المكان في ظل غياب الجهة الرقابية للحد من انتشارها بهذه الطريقة.

وطالَبَ موثق المقطع الجهات المختصة بضرورة إبعادها وتكثيف الرقابة الميدانية على الحدائق العامة لوضع حد من انتشارها والقضاء عليها وفق الأنظمة المعمول بها.

شاهد.. الكلاب الضالة تتقاسم المكان مع مرتادي حديقة العدل بمكة عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-09-10 حذّر مواطن مرتادي حديقة العدل بمكة المكرمة، من خطر الكلاب الضالة المنتشرة داخل أروقة الحديقة؛ خاصة على الأطفال؛ مطالبًا الجهات المختصة بضرورة القضاء عليها وإبعادها عن الأماكن العامة في ظل خطرها على الأرواح؛ لا سيما صغار السن.

وأظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من الكلاب الضالة تفترش أرض الحديقة الواقعة على امتداد شارع الحج بحي العدل بالعاصمة المقدسة، لتتقاسم مع المتنزهين المكان في ظل غياب الجهة الرقابية للحد من انتشارها بهذه الطريقة.

وطالَبَ موثق المقطع الجهات المختصة بضرورة إبعادها وتكثيف الرقابة الميدانية على الحدائق العامة لوضع حد من انتشارها والقضاء عليها وفق الأنظمة المعمول بها. 10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 Advertisements 09:58 AM وثّقها مواطن بالفيديو ومطالب بإبعاد خطرها عن الزوار خاصة الأطفال وثّقها مواطن بالفيديو ومطالب بإبعاد خطرها عن الزوار خاصة الأطفال حذّر مواطن مرتادي حديقة العدل بمكة المكرمة، من خطر الكلاب الضالة المنتشرة داخل أروقة الحديقة؛ خاصة على الأطفال؛ مطالبًا الجهات المختصة بضرورة القضاء عليها وإبعادها عن الأماكن العامة في ظل خطرها على الأرواح؛ لا سيما صغار السن.

وأظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من الكلاب الضالة تفترش أرض الحديقة الواقعة على امتداد شارع الحج بحي العدل بالعاصمة المقدسة، لتتقاسم مع المتنزهين المكان في ظل غياب الجهة الرقابية للحد من انتشارها بهذه الطريقة.

وطالَبَ موثق المقطع الجهات المختصة بضرورة إبعادها وتكثيف الرقابة الميدانية على الحدائق العامة لوضع حد من انتشارها والقضاء عليها وفق الأنظمة المعمول بها.

، شاهد.. الكلاب الضالة تتقاسم المكان مع مرتادي حديقة العدل بمكة ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه