«الخدمة المدنية» و«العمل»: منع من تجاوزوا 35 عامًا من شغل وظائف الوزارة غير صحيح

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نفت وزارتا «الخدمة المدنية» و«العمل والتنمية الاجتماعية» صحة ما تم تداوله بخصوص منع من هم أكبر من 35 عامًا من شغل وظائفها.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «لا صحة لما يتم تداوله بعدم السماح لمن هم أكبر من (35) عامًا من شغل وظائف الخدمة المدنية ما لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد نظامًا».
من جانبه؛ قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبالخيل، في تغريدة عبر حسابه بـ «تويتر»: لا صحة لما يتم تداوله حول منع من هم أكبر من 35 عام للتقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص.
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جامعيات كرديات يفتحن مطعما بالاعتماد على جهودهن
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.