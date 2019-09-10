اخبار السعوديه

«الخدمة المدنية» و«العمل»: منع من تجاوزوا 35 عامًا من شغل وظائف الوزارة غير صحيح

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
«الخدمة المدنية» و«العمل»: منع من تجاوزوا 35 عامًا من شغل وظائف الوزارة غير صحيح دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الخدمة المدنية» و«العمل»: منع من تجاوزوا 35 عامًا من شغل وظائف الوزارة غير صحيح

نفت وزارتا «الخدمة المدنية» و«العمل والتنمية الاجتماعية» صحة ما تم تداوله بخصوص منع من هم أكبر من 35 عامًا من شغل وظائفها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «لا صحة لما يتم تداوله بعدم السماح لمن هم أكبر من (35) عامًا من شغل وظائف الخدمة المدنية ما لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد نظامًا».

من جانبه؛ قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبالخيل، في تغريدة عبر حسابه بـ «تويتر»: ‏لا صحة لما يتم تداوله حول منع من هم أكبر من 35 عام للتقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص.

جامعيات كرديات يفتحن مطعما بالاعتماد على جهودهن

من Sky News Arabia

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • شكري: نسعى لرفع الحظر الدولي المفروض على السودان

    شكري: نسعى لرفع الحظر الدولي المفروض على السودان

    أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري، العمل مع السودان لرفع الحظر الدولي المفروض عليه، وقال إن بلاده لن تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب الخرطوم.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • اليونان ترفض التهديدات التركية بشأن تدفق اللاجئين

    اليونان ترفض التهديدات التركية بشأن تدفق اللاجئين

    رفض رئيس الوزراء اليوناني، التهديدات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باحتمال تدفق دفعة جديدة من المهاجرين نحو دول الاتحاد الأوروبي، في حال عدم حصول أنقرة على مزيد من المساعدات الدولية.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • مصر.. افتتاح مقبرتين فرعونيتين في الأقصر

    مصر.. افتتاح مقبرتين فرعونيتين في الأقصر

    افتتحت وزارة الآثار المصرية مقبرتين تم اكتشافهما في البر الغربي لنهر النيل، بمدينة الأقصر، بعد انتهاء عملية الترميم التي مولها مركز البحوث الأميركي في مصر.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية

1

إلغاء

الإعدادات

Advertisements

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

جامعيات كرديات يفتحن مطعما بالاعتماد على جهودهن

سكاي نيوز عربية

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

أفضل وأسوأ الدول للعمالة الوافدة عام 2019

من Microsoft News

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الخدمة المدنية» و«العمل»: منع من تجاوزوا 35 عامًا من شغل وظائف الوزارة غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا