«التعليم» تتجه إلى إلغاء اختبار القدرات كشرط لدخول الجامعات

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كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن وزارة التعليم تدرس التراجع عن اشتراط تجاوز اختبار القدرات لدخول الجامعات في حال ثبوت عدم جدواه وتحقيقه للهدف المنشود منه، إضافة إلى استنزافه للطلبة ماليًّا.
يُعتبر التقديم لإجراء اختبارات القدرات والقياس بالنسبة للخريجين من الطلبة والطالبات السعوديين من المرحلة الثانوية العامة والمعاهد المهنية الراغبين في الالتحاق بالدراسة في الجامعات والكليات الحكومية بالمملكة شرطًا إلزاميًّا لاستكمال بقية إجراءات القبول في الدراسة الجامعية.
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وتُعدّ نتائج اختبار القدرات -الذي يشرف عليه المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لوزارة التعليم- معيارًا ضروريًّا لمعرفة مهارات وتوجهات الطلبة والطالبات المستقبلية، بالإضافة إلى أن نتائجه النهائية تُستخدم بجانب معيار الثانوية العامة في استكمال بقية متطلبات واشتراطات القبول بالجامعات والكليات.
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من Sky News Arabia
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دول خليجية منها الكويت تسحب اعتماد جامعات أردنية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.