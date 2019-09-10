موعد مباراة السعودية واليمن اليوم والقنوات الناقلة بث مباشر

تنطلق مباراة منتخب السعودية مع اليمن، اليوم الثلاثاء 10/9/2019، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023، وذلك على ستاد البحرين الوطني.

ويأمل منتخب السعودية، الذي يقبع على رأس المجموعة الرابعة، في تخطي عقبة اليمن وحصد أول 3 نقاط في مشواره نحو مونديال 2022 وآسيا 2023 قبل استكمال ماراثون التصفيات فيما بعد.

ويتواجد السعودية بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد في مدينة المنامة ، الذي وصل إليه الأحد ، لبدء الاستعدادات قبل ضربة البداية، حيث يقع في المجموعة الرابعة، إلى جانب كلا من:"اليمن، أوزبكستان، فلسطين، سنغافورة".

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ومن المقرر ان تنطلق مباراة اليمن والسعودية في تمام الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة و القدس الرابعة بتوقيت غرينتش، على ان تنقل عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لسباق التصفيات.

وقبل سفر المنتخب السعودي إلى المنامة ، خاض معسكر داخلي في الدمام تخللها مباراة ودية خاضها أمام مالي على ملعب الأمير محمد بن فهد للوقوف على مستوى اللاعبين وقدراتهم الفنية حيث انتهت نتيجتها بالتعادل الايجابي بنتيجة 1/1.

يذكر أن مباراة السعودية واليمن في تصفيات كأس العالم 2022، ستبث عبر قناة KSA Sports 1 HD، وقناة الكاس 4، وقناة بي ان سبورت 1 بصوت المعلقين أحمد البلوشي وعبدالله الحربي ومحمد السعدي.