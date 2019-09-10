أبو مرزوق يكشف معلومات جديدة عن الخضري المُعتقل في السعودية

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء، معلومات جديدة عن القيادي في الحركة محمد الخضري والذي اعتقلته السلطات السعودية مؤخراً.

وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الخضري هو أول ممثل لحركة حماس في المملكة العربية السعودية.

وأرفق أبو مرزوق صورة تظهر "العاهل السعودي السابق الملك عبد الله، مع الشهيد الشيخ أحمد ياسين ، والدكتور محمد الخضري، في لقاء أثناء تأدية فريضة الحج للشيخ عام 1998 وبدعوة خاصة من ولي العهد آنذاك".

ودعا أبو مرزوق المملكة لإطلاق سراح الخضري.

وأعلنت حركة حماس، أمس الاثنين، أن جهاز أمن الدولة السعودي اعتقل القيادي فيها محمد صالح الخضري المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود، حيث كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة، واصفة اعتقاله بالخطوة الغريبة والمستهجنة.