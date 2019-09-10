التحالف العربي يعترض ويسقط طائرة أطلقها الحوثي

كشف التحالف العربي، أنه قام باعتراض واسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية فوق محافظة صعدة، قام بإطلاقها الحوثيون من صنعاء باتجاه المملكة.

وحسب روسيا اليوم، أوضح العقيد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات، لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية".