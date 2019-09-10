أظهرت صورة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز التاريخية أول ملك استقبل منتخب الكرة السعودي في القصر الملكي. ويعود تاريخ الصورة لعام 1388هـ (1968م)، وظهر فيها الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، وهو يستقبل منتخب الكرة السعودي في القصر الملكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة لأول ملك استقبل منتخب الكرة السعودي في القصر الملكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.