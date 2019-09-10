أظهر محضر رسمي تم تحريره قبل 11 شهراً، موافقة 5 جهات حكومية على إزالة مبنى الإذاعة والتلفزيون القديم بجدة، ما يناقض ما نفته جهات عدة في وقت سابق، بعلاقتها أو توقيعها على أي محضر بهذا الشأن.
وبحسب “عكاظ”، فإن المحضر المؤرخ في 20 /2/ 1440هـ للجنة المباني الآيلة للسقوط، التي يرأسها مندوب أمانة محافظة جدة، تم التوقيع عليه من مندوبي كل من الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة، وإدارة مرور محافظة جدة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة، والشركة السعودية للكهرباء بجدة.
وأوضح أن الاجتماع عقد بشأن الوقوف على المبنى القديم لهيئة الإذاعة والتلفزيون الواقع بشارع الملك خالد بحي النزلة اليمانية/2، والاطلاع على التقرير الفني الصادر من استشاري الأمانة حيال مبنى الإذاعة والتلفزيون القديم بجدة الذي يفيد بوجود نسبة عالية من الرطوبة والنشع للعناصر الإنشائية، إضافة إلى نسبة عالية جداً من صدأ حديد التسليح بـ«البدروم»، وكذلك وجود نسبة عالية من الصدأ بحديد التسليح للأسقف للعناصر الإنشائية بكامل المبنى وتساقط للغطاء الخرساني للأسقف.
وشدد المحضر على توصية الاجتماع بإزالة المبنى لعدم جدوى الترميم، مشيرا إلى اتفاق الأعضاء المجتمعين على أن تقوم أمانة محافظة جدة بمخاطبة هيئة الإذاعة والتلفزيون لاستكمال الإجراءات لإزالة المبنى تحت إشراف هندسي، بعد توفير كافة وسائل السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن وثيقة هامة تتعلق بإزالة مبنى التلفزيون في جدة.. هذا ما حدث منذ عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.