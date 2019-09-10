توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس غداً الثلاثاء في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد (الثلاثاء)، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.
وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق المملكة. ويُتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 41 درجة مئوية في المدينة المنورة ووادي الدواسر، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في أبها.
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