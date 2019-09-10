مشكلة تقنية في سناب شات والشركة توضح

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أكد بعض مستخدمي سناب شات أن هناك صعوبة في استخدام التطبيق.
وقالت الشركة في توضيح لها، صباح اليوم الثلاثاء: نحن ندرك أن بعض مستخدمي سناب شات يواجهون مشكلة في إرسال الدردشات ونحن نعمل على إصلاحها”.
ولم يتضح بعدُ أسباب المشكلة التقنية التي يعاني منها بعض المستخدمين.
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