مشكلة تقنية في سناب شات والشركة توضح

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أكد بعض مستخدمي سناب شات أن هناك صعوبة في استخدام التطبيق.

وقالت الشركة في توضيح لها، صباح اليوم الثلاثاء: نحن ندرك أن بعض مستخدمي سناب شات يواجهون مشكلة في إرسال الدردشات ونحن نعمل على إصلاحها”.

ولم يتضح بعدُ أسباب المشكلة التقنية التي يعاني منها بعض المستخدمين.

