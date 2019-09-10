8 #وظائف شاغرة في جامعة كاوست

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وبحثية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة. وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير- خدمات الصحة والاستشارات. . مدير- البرامج والمنح الدراسية. . عالم- الأشعة السينية/ الأنابيب. Advertisements . فني حقل- مركز أبحاث. . عالم- البحث الطيفي/ Raman . . عالم أول- المجهر الإلكتروني. . عالم- البروتيوميات/ الكيمياء الحيوية. . أخصائي- السياسات والتخطيط والاتصالات. وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2019م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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