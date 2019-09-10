6 #وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

:



.

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة أساس العالمية المحدودة، وشركة أبناء عبدالله حسين المطوع القابضة، والشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني ميكانيكا.

. فني كهربائي.

. فني هاتف.

Advertisements

. فني راديو.

. موظف استقبال.

. سائق.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

