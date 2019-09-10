وظائف نسائية شاغرة في الأحساء

أتاحت إحدى الشركات بمحافظة الأحساء، وظائف نسائية شاغرة على أن تتوافر في المتقدمات الشروط اللازمة للعمل وأهمها مناسبة المؤهل العلمي للوظيفة.

وتشمل مسميات الوظائف التي أعلنتها شركة «تنمية الإنسان» بالأحساء، «إخصائيات تربية خاصة، وإخصائيات علاج وظيفي، وإخصائيات علاج طبيعي، وإخصائيات علاج نفسي، ومُمرضات»، على أن يكون التقديم عبر الرابط: اضغط هنا.

وتتضمن الشروط العامّة للتعيين في الوظائف، أن يكون الموظف المعيّن سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غيرهم لشغلها، وذلك بموجب القواعد التي يضعها مجلس الوزراء بهذا الشأن.

كما تشمل الشروط العامّة للوظائف، أن يكون الموظف لائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه أن يكون غير محكوم عليه بحدّ شرعي أو بالقصاص.