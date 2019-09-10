بعد «نجاحات مميزة».. مستشفى الملك فهد مركزًا لجراحة البدانة بجازان

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، أنه تم اعتماد مستشفى الملك فهد المركزي بجازان مركزًا لجراحة البدانة، ولمدة ثلاثة أعوام؛ وذلك نظير تميزه ونجاحاته في جراحة السمنة والإمكانات التي يحتوي عليها القسم.

وقالت المديرية -في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء- إن الفريق الجراحي بالمستشفى أجرى بنجاح خلال ثمانية أشهر أكثر من 60 عملية جراحية لمرضى يعانون السمنة والبدانة، أعمارهم بين 18 و65 عامًا.

وأضافت أن قبول المرضى وإحالتهم إلى مركز جراحة السمنة يكون بالتنسيق مع العيادات الخارجية في المستشفيات الطرفية لإحالة مرضى السمنة والبدانة إلى العيادتين المخصصتين لذلك بمستشفى الملك فهد المركزي بالتنسيق المباشر مع الأطباء.

ولفتت إلى وجود عيادتين في الأسبوع، بالتعاون مع استشاري جراحة عامة ومناظير وسمنة في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، لمتابعة المرضى قبل العملية وبعدها.