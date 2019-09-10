والد الطفل المتوفى خنقًا بالرياض يتحدث لـ«عاجل» عن تفاصيل «ساعة نفاذ القدر»

أطلع خويتم الحارثي، والد الطالب المتوفي بمدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، اليوم الإثنين، «عاجل»، على معلوماته عما حدث لنجله خلال المشاجرة، التي انتهت بخنقه حتى الموت، مؤكدًا رضاه بقدر الله تعالى.

وأكد الأب لـ«عاجل» صحة الأنباء المتداولة حول وفاة ابنه مخنوقًا من قبل زميل آخر له في نفس المدرسة، علمًا بأن إدارة تعليم الرياض، ذكرت، في وقت سابق، أن المشاجرة بين الطالبين موثقة بكاميرات المراقبة داخل المدرسة.

وقال والد الطفل المتوفي لـ«عاجل»: إنه تلقى خبر وفاة ابنه «معتز» الذي يبلغ من العمر 12 عامًا، فور وقوع الحادثة؛ حيث تم إبلاغه من قِبل إدارة المدرسة، مؤكدًا أنه سيتم تأجيل دفن ابنه لعدة أيام حتى نهاية التحقيقات الجنائية.

ويعرف خويتم الحارثي بـ«أبوعابد»، وهو يعمل مؤذنًا بمسجد رياض الصالحين بحي ضاحية لبن بالرياض، ولديه فضلًا عن معتز ولدان آخران، هما عابد وأسامة.

وفي بيان لها، أعلنت إدارة تعليم الرياض وفاة طالب في الصف السادس بمدرسة بشر بن الوليد إثر مشاجرة مع زميل له، مشيرة إلى الجهود التي بذلها المعلمون لإسعافه قبل استدعاء الهلال الأحمر.

وقال المتحدث باسم الإدارة علي الغامدي إن كاميرات المراقبة في المدرسة وثقت المشاجرة، مشيرًا إلى أن عددًا من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب قبل نقله من خلال الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد، لكنه توفي في الطريق.

وشاطرت الإدارة أسرة الطالب الفقيد مصابها، مؤكدة حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة، مشيرة إلى أن مكتب التعليم في غرب العاصمة وقف ميدانيًّا على الحادثة، بينما شكل مدير تعليم الرياض لجنة تقصي بالتنسيق مع الجهات المختصة.