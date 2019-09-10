«الأرصاد» لسكان 4 مناطق: انتبهوا من السيول والأمطار

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، إلى تعرُّض عدد من المناطق إلى هطول أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»: إنّ منطقتي مكة المكرمة (العرضيات، ميسان)، والباحة (الباحة، الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة) تشهدان حتى الساعة الثامنة مساءً، هطول أمطار رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية.

وحتى الثامنة مساءً أيضًا، تشهد منطقتا عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل)، وجازان (أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، جازان، صبيا، فيفا، هروب)، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد، وسيولًا، وشبه انعدام في الرؤية.

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وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توقَّعت فيه استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، وتؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وتؤثر هذه الحالة المناخية تؤثر على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تشمل الأجزاء الساحلية منها، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.