الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، بوزارة الدفاع عن توافر وظائف شاغرة بمسميات «طبيب أسنان، وطباخ، ومساعد طباخ».

وتتباين شروط الوظائف المعلنة وفقًا لمسمى كل منها، فيشترط لوظيفة طبيب أسنان، الحصول على بكالوريوس في طب الأسنان، والقدرة على القيام بواجبات مسؤوليات العمل، بينما يشترط لوظيفة «طباخ» أن يكون للمتقدم خبرة مناسبة بأعمال الطهي وتقديم الطعام للمرضى أو الموظفين، بينما تتطلب وظيفة «مساعد طباخ» أن يكون للمتقدم خبرة مناسبة، قدرة على لديك المهامّ التنظيمية واتباع التعليمات الدقيقة.

ويكون التقديم للوظائف كالتالي:

طبيب أسنان

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طباخ

طباخ مساعد

يشار إلى أن الشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، تتضمن أن يكون المتقدم، سعودي الجنسية، ويجوز استثناءً من ذلك التعاقد مع غير السعودي في الوظائف، التي تتطلب كفاءات غير متوافرة في السعوديين، وبما لا يتعارض مع الأحكام التي تمنع ذلك، ومكملًا من العمر 18 عامًا، ولائقًا صحيًّا للخدمة، وحسن السيرة والأخلاق، وغير محكوم عليه بحدّ شرعيّ أو بالقصاص أو بعقوبة السجن في أي من جرائم: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات، أو ترويجها أو المتاجرة فيها.