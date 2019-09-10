«الراصد الحربي» يوضح موعد أعاصير بحر العرب وتأثيرها على السعودية

أوضح الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الثلاثاء، أنه تفصلنا أيام قلائل عن بداية الفترة الثانية من أعاصير بحر العرب، والتي قد يصل تأثيرها إلى السعودية.

وقال الراصد الحربي –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، «أيّام قلائل تفصلنا عن بداية الفترة الثانية من موسم أعاصير بحر العرب، التي تكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وعادةً تؤثر على عمان واليمن، وأحيانًا تتجاوزهما إلى الإمارات والسعودية».

من جهة أخرى، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة في الشدة مصحوبة بحبات برد على عدة مناطق اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء.

Advertisements

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، على أجزاء من مناطق: الباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف.

وأضاف أنه متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

في السياق ذاته، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ورياح سطحية نشطة على أجزاء من شرق المملكة.