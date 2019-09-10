«حساب المواطن» يودع دعم المستفيدين من دفعة سبتمبر

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، إيداع مبالغ الدعم لمستفيدي الدفعة الـ22 (شهر سبتمبر 2019م)، على أن يستمر الإيداع حتى نهاية اليوم بإذن الله.
وقال البرنامج –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- « بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله».
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