السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم فرع الوزارة في الحدود الشمالية: مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تكمل مسيرة المملكة بالاهتمام بالقرآن الكريم



الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية مطارد بن دخيل العنزي أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (41) تأتي لتكمل مسيرة الاهتمام والعناية بالقران الكريم من قبل المملكة العربية

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة انعقاد مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين في المسجد الحرام بمكة المكرمة، التي تشرف عليها وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال العنزي: إن مسيرة الاهتمام تشمل إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي غطى إنتاجه ولله الحمد أصقاع المعمورة، كما يشمل إنشاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وجمعياته المنتشرة في كل مركز وهجرة فضلا عن المدن والمحافظات، إضافة للدور النسائية، كما تشمل الدعم اللامحدود من قبل القيادة لأهل القران وتشجيعهم في داخل المملكة وخارجها، ومن أوجه الدعم والتشجيع هذه المسابقة التي تشهد في عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تطوراً ملحوظاً نوعيا وعدديا.

وأضاف أن الوزارة تشرفت بالإشراف على هذه المسابقة وسارت بها بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة من نجاح إلى نجاح، وما نشاهد من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من متابعة مستمرة، واجتماعات متواصلة، وعمل دؤوب، وإشراف مباشر على جميع اللجان العاملة إلا دليلا على أهمية هذه المسابقة، ومؤشراً على نجاحها - بإذن الله -، سائلا المولى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على ما يوليانه أهل القرآن من دعم وتشجيع.

// انتهى //

10:26ت م

0040



الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية مطارد بن دخيل العنزي أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (41) تأتي لتكمل مسيرة الاهتمام والعناية بالقران الكريم من قبل المملكة العربية السعودية ؛ هذا الاهتمام الذي نشاهده واقعا ملموساً في كثير من الجوانب ابتداءً من اتخاذ المملكة العربية السعودية لهذا القران دستورا ومنهجا تسير عليه منذ أن أسس الملك عبدالعزيز رحمه الله هذه البلاد، حتى أصبحت متفردة بذلك عن جميع دول العالم.جاء ذلك في تصريح له بمناسبة انعقاد مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين في المسجد الحرام بمكة المكرمة، التي تشرف عليها وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وقال العنزي: إن مسيرة الاهتمام تشمل إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي غطى إنتاجه ولله الحمد أصقاع المعمورة، كما يشمل إنشاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وجمعياته المنتشرة في كل مركز وهجرة فضلا عن المدن والمحافظات، إضافة للدور النسائية، كما تشمل الدعم اللامحدود من قبل القيادة لأهل القران وتشجيعهم في داخل المملكة وخارجها، ومن أوجه الدعم والتشجيع هذه المسابقة التي تشهد في عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تطوراً ملحوظاً نوعيا وعدديا.وأضاف أن الوزارة تشرفت بالإشراف على هذه المسابقة وسارت بها بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة من نجاح إلى نجاح، وما نشاهد من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من متابعة مستمرة، واجتماعات متواصلة، وعمل دؤوب، وإشراف مباشر على جميع اللجان العاملة إلا دليلا على أهمية هذه المسابقة، ومؤشراً على نجاحها - بإذن الله -، سائلا المولى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على ما يوليانه أهل القرآن من دعم وتشجيع.// انتهى //10:26ت م0040

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم فرع الوزارة في الحدود الشمالية: مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تكمل مسيرة المملكة بالاهتمام بالقرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.