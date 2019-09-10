السعودية اليوم / "صحة مستحضرات التجميل" ندوة تثقيفية بغرفة القصيم



بريدة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

تنظم لجنة سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم غداً، ندوة تثقيفية بعنوان "صحة مستحضرات التجميل والشعر بالصالونات النسائية"، وذلك في مجمع العثيم مول ببريدة.

وأوضحت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة القصيم سهام القفاري أن تنظيم الندوة يأتي ضمن خطط اللجنة السنوية لرفع مستوى التثقيف والتوعية للمجتمع النسائي في منطقة القصيم وزيادة الوعي الفكري، مما يسهم في اطلاعهم على المستحضرات الصحية التي تتطابق مع المواصفات والمعايير النظامية المحددة.

وبينت أن الندوة ستتطرق إلى آليات معرفة المستحضرات والصبغات الخاصة بالشعر والبشرة والتجميل بشكل عام الأصلية والتقليد والفرق بينهما وآليات حفظ مواد التجميل، ومعرفة حقوق المستهلك في الصالونات والمشاغل النسائية.

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10:22ت م

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