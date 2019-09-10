السعودية اليوم / بلدية وسط الدمام تصدر 17357 رخصة خلال النصف الثاني من السعودية اليوم 1440



الدمام 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

أصدرت بلدية وسط الدمام 17357 رخصة عبر بوابة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك خلال النصف الثاني من العام الهجري 1440هـ.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري أن مجموع الرخص المنجزة والصادرة من بوابة بلدي بلغت 17357 رخصة متنوعة، حيث تم إصدار 5610 رخص جديدة، فيما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 6454 رخصة مهنية، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 5293 عملية متنوعة بين طلب إلغاء للرخصة وتغيير النشاط ونقل الملكية وتعديل بيانات الرخصة.

وبين الشمري أن بوابة بلدي تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات البلدية وتخفيف عناء الجهد والوقت للمستفيدين، كما تعد من الأنظمة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية الداعمة للمجتمع البلدي، مؤكداً سعي البلدية لمواكبة الرقي بالخدمات البلدية وبمستوى عالٍ من الجودة، وذلك في إطار برنامج التحول البلدي المنبثق من التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال خطوات تطوير مستوى الخدمات والارتقاء بها لتحقيق الأهداف المطلوبة، كما تسهم في تطور عجلة حركة المعاملات ضمن الخدمات المقدمة.

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10:16ت م

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