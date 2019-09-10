السعودية اليوم / وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمني: اهتمام المملكة بخدمة القرآن واضح ومتنوع



الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التحفيظ ومدارس القرآن الكريم بالجمهورية اليمنية الشيخ حسن بن عبدالله الشيخ، أن اهتمام المملكة العربية

وقال في تصريح له بمناسبة إقامة الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة غداً: إن هذه البلاد المباركة هي مهبط الوحي ومبعث الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم وتقوم بخدمة الحرمين الشريفين، فالاهتمام بالقرآن جزء من واجباتها الدينية والحياتية فهي تخدم كتاب الله لا على مستوى المسابقات بل على مستويات عدة منها توزيع المصحف عبر مجمع الملك فهد ومنها إنشاء الحلقات القرآنية ودعمها في مختلف البلاد الإسلامية ومنها الدعاة الذين يرسلون إلى بلدان مختلفة لتوضيح ما احتواه كتاب الله تعالى وهناك جوانب عدة تحملتها هذه البلاد المباركة في خدمة كتاب الله سبحانه.

وبين الشيخ حسن أن مما يشرح الصدر ويفرح القلب رؤية الشباب المسلم يتنافسون في هذه المسابقة بكل إقبال واقتداء وإتقان، مشيراً إلى أن الشباب الإسلامي بحاجة إلى من يستوعبه بمثل هذه المشاركات الطيبة التي تشغل أوقاتهم بذكر الله بعيداً عن المؤثرات التي تخرجه عن الوسطية والاعتدال، فالشباب المسلم لديه القابلية ليستقيم على منهج القرآن الكريم، في كل وقت وفي كل حين.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمني، أن المسابقات تحفز الشباب على حفظ القرآن الكريم، والاعتناء به أداء وتجويداً وترتيلاً إخلاصاً لله تعالى وحرصاً على العمل بما جاء به وليس متعلقا بكسب الجوائز والهدايا فحسب؛ فالشباب الذين تربوا على القران وتأثروا بهذه المسابقات يقبلون إقبالا متواصلا على حفظ كتاب الله.

// انتهى //

10:02ت م

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الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسأكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التحفيظ ومدارس القرآن الكريم بالجمهورية اليمنية الشيخ حسن بن عبدالله الشيخ، أن اهتمام المملكة العربية السعودية بخدمة القرآن الكريم واضح وجلي من خلال العديد من الجهود ويأتي منها الاهتمام بحفظته وتشجيعهم على التنافس على حفظه وتلاوته وتفسيره.وقال في تصريح له بمناسبة إقامة الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة غداً: إن هذه البلاد المباركة هي مهبط الوحي ومبعث الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم وتقوم بخدمة الحرمين الشريفين، فالاهتمام بالقرآن جزء من واجباتها الدينية والحياتية فهي تخدم كتاب الله لا على مستوى المسابقات بل على مستويات عدة منها توزيع المصحف عبر مجمع الملك فهد ومنها إنشاء الحلقات القرآنية ودعمها في مختلف البلاد الإسلامية ومنها الدعاة الذين يرسلون إلى بلدان مختلفة لتوضيح ما احتواه كتاب الله تعالى وهناك جوانب عدة تحملتها هذه البلاد المباركة في خدمة كتاب الله سبحانه.وبين الشيخ حسن أن مما يشرح الصدر ويفرح القلب رؤية الشباب المسلم يتنافسون في هذه المسابقة بكل إقبال واقتداء وإتقان، مشيراً إلى أن الشباب الإسلامي بحاجة إلى من يستوعبه بمثل هذه المشاركات الطيبة التي تشغل أوقاتهم بذكر الله بعيداً عن المؤثرات التي تخرجه عن الوسطية والاعتدال، فالشباب المسلم لديه القابلية ليستقيم على منهج القرآن الكريم، في كل وقت وفي كل حين.وأوضح وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمني، أن المسابقات تحفز الشباب على حفظ القرآن الكريم، والاعتناء به أداء وتجويداً وترتيلاً إخلاصاً لله تعالى وحرصاً على العمل بما جاء به وليس متعلقا بكسب الجوائز والهدايا فحسب؛ فالشباب الذين تربوا على القران وتأثروا بهذه المسابقات يقبلون إقبالا متواصلا على حفظ كتاب الله.// انتهى //10:02ت م0036

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