السعودية اليوم / "العمل الخيري الدولي" مؤتمر بجامعة أم القرى



مكة المكرمة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

تنظم جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بالشراكة مع مركز الهدى للدراسات الشرعية للعمل الخيري، مؤتمر العمل الخيري الدولي لمناقشة 92 ورقة علمية يوم الثالث من شهر صفر القادم، وذلك بمقر الجامعة بالعابدية في مكة المكرمة.

ودشّن معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل بمكتبه بالعابدية اليوم، الموقع الإلكتروني للمؤتمر، بحضور عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور رائد العصيمي، ووكلائه، والمشرف على المركز الإعلامي الدكتور عبدالله الشنقيطي.

وأوضح مدير الجامعة أن مؤتمر العمل الخيري الدولي يأتي لتعزيز ريادة المملكة في العمل الخيري والإنساني على المستوى المحلي والدولي، لافتاً إلى أن الهدف من إقامة المؤتمر يأتي من باب رسالة الجامعة التعليمية والبحثية.

واستعرض الدكتور رائد العصيمي أوراق العمل البحثية التي وردت للجنة العلمية للملتقى، وبلغت نحو 650 بحثاً علمياً، تم تحكيمها من قبل متخصصين في العمل الخيري بمقاصده الشرعية وقبول 92 بحثاً في مقاصد العمل الخيري وقواعده، تم تقديمها من 33 دولة على المستوى المحلي والدولي، لافتاً إلى أن الملتقى يهدف لإبراز وتأصيل المقاصد الشرعية للعمل الخيري وقضاياه الكلية، والنهوض بالمسار التجديدي لفقه العمل الخيري المعاصر في ضوء المقاصد والقواعد والأنظمة.

وأفاد العصيمي أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون أوراق عملهم المندرجة في نطاق محاور العمل الخيري ودوره في الإصلاح المجتمعي، والمقاصد الشرعية، والقواعد الأصولية والفقهية المنظِّمة للعمل الخيري، وقواعده الأصولية والفقهية المنظِّمة له، وتطبيقاته في ضوء مقاصده، ودور المملكة العربية

// انتهى //

10:00ت م

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مكة المكرمة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واستنظم جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بالشراكة مع مركز الهدى للدراسات الشرعية للعمل الخيري، مؤتمر العمل الخيري الدولي لمناقشة 92 ورقة علمية يوم الثالث من شهر صفر القادم، وذلك بمقر الجامعة بالعابدية في مكة المكرمة.ودشّن معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل بمكتبه بالعابدية اليوم، الموقع الإلكتروني للمؤتمر، بحضور عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور رائد العصيمي، ووكلائه، والمشرف على المركز الإعلامي الدكتور عبدالله الشنقيطي.وأوضح مدير الجامعة أن مؤتمر العمل الخيري الدولي يأتي لتعزيز ريادة المملكة في العمل الخيري والإنساني على المستوى المحلي والدولي، لافتاً إلى أن الهدف من إقامة المؤتمر يأتي من باب رسالة الجامعة التعليمية والبحثية.واستعرض الدكتور رائد العصيمي أوراق العمل البحثية التي وردت للجنة العلمية للملتقى، وبلغت نحو 650 بحثاً علمياً، تم تحكيمها من قبل متخصصين في العمل الخيري بمقاصده الشرعية وقبول 92 بحثاً في مقاصد العمل الخيري وقواعده، تم تقديمها من 33 دولة على المستوى المحلي والدولي، لافتاً إلى أن الملتقى يهدف لإبراز وتأصيل المقاصد الشرعية للعمل الخيري وقضاياه الكلية، والنهوض بالمسار التجديدي لفقه العمل الخيري المعاصر في ضوء المقاصد والقواعد والأنظمة.وأفاد العصيمي أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون أوراق عملهم المندرجة في نطاق محاور العمل الخيري ودوره في الإصلاح المجتمعي، والمقاصد الشرعية، والقواعد الأصولية والفقهية المنظِّمة للعمل الخيري، وقواعده الأصولية والفقهية المنظِّمة له، وتطبيقاته في ضوء مقاصده، ودور المملكة العربية السعودية في خدمة العمل الخيري.// انتهى //10:00ت م0034

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